Генеральная уборка проходит в Великих Луках

12:30, 27 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках проходит генеральная уборка города от прошлогодней листвы и мусора. 26 апреля к общегородскому субботнику присоединился и актив местного отделения «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В числе участников акции были члены депутатской фракции «Единой России» в Великолукской городской Думе, члены политсовета местного отделения и сторонники партии, представители организации «Молодая гвардия Единой России». Они привели в порядок городской сквер на улице Пушкина, возле часовни святой великомученицы Екатерины.

«Участвовать в мероприятиях по благоустройству города стало доброй традицией для активных членов и сторонников партии «Единая Россия», - отметили великолукские партийцы.