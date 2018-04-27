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Общество

Генеральная уборка проходит в Великих Луках

В Великих Луках проходит генеральная уборка города от прошлогодней листвы и мусора. 26 апреля к общегородскому субботнику присоединился и актив местного отделения «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

В числе участников акции были члены депутатской фракции «Единой России» в Великолукской городской Думе, члены политсовета местного отделения и сторонники партии, представители организации «Молодая гвардия Единой России». Они привели в порядок городской сквер на улице Пушкина, возле часовни святой великомученицы Екатерины.

«Участвовать в мероприятиях по благоустройству города стало доброй традицией для активных членов и сторонников партии «Единая Россия», - отметили великолукские партийцы.

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