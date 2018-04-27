13 человек погибли от отравлений в Псковской области в первом квартале 2018 года

11:55, 27 апреля 2018, ПАИ

На территории Псковской области с января по март зарегистрировано 99 случаев острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом – 13 случаев (13,1%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За 3 последних года отмечается снижение количества отравлений на 10% (1-й квартал 2016 года – 110, 1-й квартал 2017года – 79 отравлений) и снижение количества летальных случаев на 23,5% (1-й квартал 2016 года – 17 (15,5%), 1-й квартал 2017 года – 24 (30,4%).

Отмечается, что наиболее частой причиной летального исхода является отравление спиртсодержащей продукцией – 11 случаев (84,6%)

Среди мужчин зарегистрировано 58 отравлений (58,6%), женщин – 41 отравление (41,4%).

Структура отравлений: отравления спиртсодержащей продукцией – 26,3%, в 2017 году – 34,2%; отравления лекарственными препаратами – 40,4%, в 2017 году — 44,3%; отравления наркотическими веществами – 6,1% в 2017 году — 3,8%; отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой.) – 27,3%, в 2017 году — 17,7%. Отравления курительными смесями (spice) среди населения за текущий период не зарегистрированы.

Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех отравлений составляет 36,4%, подросткового населения (15-17лет) — 4%, взрослого населения – 59,6%. Наиболее часто отравления встречаются в возрастной группе 0-6 лет – 28,3%.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 23,2%, неорганизованные дети - 21,2%, пенсионеры – 19,2%, работающее население – 15,2%.

Места приобретения химического вещества: аптека - 31,3%, магазин – 9,1%, иные места- 58,6%.

По обстоятельству отравления зарегистрированы случайные (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие) – 53,5%, преднамеренные (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания) – 20,2%, неопределенное – 26,3%.

Зарегистрированы отравления: индивидуальные – 91 случай, групповое – 7, семейное - 1.