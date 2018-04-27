Депутаты гордумы Пскова не согласовали включение в капремонт дополнительных видов работ

12:01, 27 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы не согласовали включение в капремонт дополнительных видов работ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации по итогам рассмотрения законодательной инициативы Олега Брячака по внесению в Псковское областное Собрание (ПОС) депутатов законопроекта о внесении изменений в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

«Суть законопроекта в том, чтобы дополнить работы по капремонту утеплением фасадов и ремонтом пандусов. Сейчас это не предусмотрено. Чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, этот закон надо поддерживать», - заявил Олег Брячак и добавил, что за время работы в ПОС представил на рассмотрение порядка 50 законопроектов, «некоторые из которых работают на территории области».

«Там меня депутаты спрашивали, где взять финансирование на эти проекты. Я им говорил, что когда я буду губернатором, тогда и спросите про деньги, а сейчас мы народные избранники, это не наш вопрос. Мы давайте просто подойдём с точки зрения положительный это законопроект или нет, а когда областное Собрание будет рассматривать законопроект, я донесу его необходимость», - заверил Олег Брячак.

Руководитель регионального оператора - Фонда капремонта Сергей Макарченко обратил внимание, что подобные изменения повлекут рост взносов на капремонт. «Не все дома надо утеплять, а взнос вырастет у всех. Вот странно для депутата увеличивать взносы с населения, для депутата было бы правильно изыскать деньги», - отметил Сергей Макарченко и добавил, что пандусы ремонтируются в рамках ремонта фасадов домов.

Олег Брячак напомнил коллегам, что окончательное решение остаётся за областным Собранием, и предложил одобрить его инициативу, показав таким образом горожанам, что депутаты в курсе их проблем. Он также обратил внимание, что жильцы утепленных домов в будущем станут меньше платить за тепло, при этом плата взносов на капремонт в среднем вырастет на 30-40 рублей за двухкомнатную квартиру.

«Документ ни туда, ни сюда», - в итоге констатировал глава Пскова Иван Цецерский. Депутаты не согласовали законодательную инициативу Олега Брячака и отправили её на доработку.

Глава города поручил собрать статистику, уточнив на сколько увеличится плата за капремонт, и сколько фасадов необходимо утеплить. «Может быть, мы просто эти деньги выделим целевым образом при ремонте домов», - предложил Иван Цецерский.