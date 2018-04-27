Псковская таможня ожидает увеличения пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники
Псковская таможня ожидает увеличения нагрузки на пункты пропуска в регионе деятельности таможни в период майских выходных и праздничных дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Максимальная нагрузка ожидается на таможенном посту «Шумилкино» на российско-эстонской границе. Во время длительных выходных дней количество пересекающих границу физических лиц и легковых транспортных средств возрастет в несколько раз. В первые числа выходных – на выезд из Российской Федерации, в последние – на въезд.
«Для выработки мер по уменьшению времени нахождения на территории пункта пропуска физических лиц и легковых транспортных средств и следовательно для минимизации образования очередей и нештатных ситуаций сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области провели совместные совещания», - отметили в пресс-службе.
Во избежание неприятных для путешественников ситуаций, связанных с нарушением таможенного законодательства, Псковская таможня рекомендует заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.