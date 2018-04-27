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Общество

Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая

Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно плану, сбор «Бессмертного полка» состоится у областного Центра семьи по адресу: Ленина, 1. В 11:00 стартует колонна проследует от площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Кузнецкой, а далее по Кузнецкой до Зелёного театра.

Отмечается, что жители Завеличья до места построения в колонне «Бессмертного полка» проходят под Троицким мостом по улице Милицейская и по лестнице к улице Карла Маркса.

Напомним, подробный план праздничных мероприятий в Пскове, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов можно посмотреть здесь >>>

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