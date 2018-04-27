Всероссийскую проверочную работу по географии напишут шестиклассники сегодня

12:24, 27 апреля 2018, ПАИ

27 апреля учащиеся 6 классов напишут Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по географии. Как сообщили Псковскому агентству информации в Рособрнадзоре, данная проверочная работа проводится в 2018 году в режиме апробации, ее проведут 24,7 тысячи школ из всех регионов России.

На выполнение работы по географии даётся 60 минут. Она включает в себя 10 заданий. При выполнении ВПР не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами. Задания ВПР по географии проверяют умение работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, текстом), а также знание географии родного края.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. В марте-мае 2018 года ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов