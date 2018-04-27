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Общество

6 развлекательных площадок будут работать в Детском парке Пскова 9 мая

6 развлекательных площадок будут работать в Детском парке Пскова 9 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В Детском парке будут работать праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов: с 12:00 до 14:00 - «Счастливое детство!», с 16:00 до 17:00 - «Песни огненных лет», с 17:00 до 18:30 - «И внуки восславят радость победы!», с 18:00 до 19:00 - «Споемте друзья!»

С 19:00 до 20.00 в парке будет проходить концертная программа «Весна. Май. Победа» народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России М. Литвака.

Кроме того, с 15:00 до 19:30 на территории Ботанического, Летнего сада пройдёт концертно-интерактивная акция «Солдатский привал» (творческие площадки, солдатская каша, выставки).

В 12:00 в Зеленом театре (Ботанический сад) пройдёт праздничная театрализованная тематическая программа  «Великий день! Великая Победа!». А в 20:00 там же начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.

Напомним, подробный план праздничных мероприятий в Пскове, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов можно посмотреть здесь >>>

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