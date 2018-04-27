Заведующих детских садов № 41 и № 22 назначили депутаты Псковской гордумы

12:38, 27 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуры Елены Куваевой для назначения на должность заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 41» и Людмилы Петровой - на должность заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 22 «Теремок». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной 9-й сессии гордумы 27 апреля.

Кандидатуру Елены Куваевой парламентарии поддержали единогласно. До голосования, что она является народным заведующим, так как впервые в Пскове были проведены предварительные выборы - за оказались и сотрудники учреждения, и родители воспитанников.

Глава Пскова Иван Цецерский заметил, что для Елены Куваевой это хороший аванс. Он поздравил её с назначением и пожелал успехов.

Людмила Петрова получила поддержку 23 парламентариев. Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что в «Теремке» довольно долго были исполняющие обязанности заведующих. По её словам, Людмила Петрова является специалистом, который разбирается и в педагогической, и в хозяйственной деятельности. «Думаю, что она справится с теми стратегическими задачами, которые перед ней поставлены», - подчеркнула Анна Кузыченко.