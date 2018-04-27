Типовой 100-метровый дом в Пскове на 45% дороже типовой «двушки»

12:36, 27 апреля 2018, ПАИ

Псков вошел в список российских городов, в которых дома стоят дороже квартир, сообщили Псковскому агентству информации в аналитическом центре ЦИАН. Согласно данным проведенного им исследования, в 2018 году в Пскове на продажу было выставлено 133 дома. Средняя цена дома - 4,65 миллиона рублей, средняя площадь – 136 квадратных метров, средняя площадь прилегающего земельного участка - 10,5 соток. При этом по данным за 1-й квартал 2018 года средняя цена квадратного метра в квартирах Пскова - 39,3 тысяч рублей. Таким образом, отношение средней цены типового дома к средней цене типовой 2-комнатной квартиры составляет 45%.

В исследовании ЦИАН отмечается, что в среднем 100-метровый дом на территории столиц регионов стоит на 33% больше, чем 60-метровая квартира. Однако в 7 из 57 проанализированных городов стоимость средней квартиры выше, чем цена дома. Так, в Кургане, Архангельске, Уфе и Кемерово цена усредненного дома более чем на 5% дешевле, чем типовая «двушка» в многоквартирных жилых домах.

Аналитики ЦИАН отмечают, что в перечне городов, где средние цены на дома заметно выше, чем стоимость квартир можно выделить несколько типологических групп. Псков они отнесли в одну группу со столицами Новгородской, Калининградской областей и Карелии. «Несмотря на то, что ни климатические условия, ни исторические особенности застройки напрямую не способствовали активному развитию малоэтажного жилья, в этих регионах дома в 1,4-1,6 раза дороже квартир. Это можно объяснить лишь соседством со странами Западной и Центральной Европы, где этот формат жилья традиционно ценится выше, чем многоэтажная микрорайонная застройка», - говорится в исследовании.

Авторы исследования поясняют, что сравнивалась средняя цена типичной квартиры со средней стоимостью дома площадью 100 квадратных метров. Цена квартиры рассчитывалась как стоимость квадратного метра, умноженная на 60 (метраж типовой «двушки»). Средняя стоимость дома/коттеджа была пропорционально приведена к строению площадью 100 квадратных метров. В выборке учитывались все дома (как выставленные на продажу ветхие строения под слом, так и современные коттеджи с ремонтом); не учитывались предложения по продаже частей домов.

Расчеты выполнялись по всем региональным центрам с численностью населения более 200 тысяч жителей (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где почти нет крупных массивов малоэтажного жилья) и в которых в экспозицию в 2018 году было выведено более 50 домов, коттеджей, таунхаусов. Учитывались только дома и коттеджи, расположенные в пределах городской черты (без прилегающих пригородных районов).

Напомним, ранее ПАИ оупбликовало ТОП-10 самых дорогих домов Пскова и ТОП-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в областном центре.