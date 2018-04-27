Почетной грамотой главы Пскова наградят лучших работников библиотек и военкомата

13:36, 27 апреля 2018, ПАИ

27 апреля в ходе очередной 9-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли положительное решение по вопросу о награждении почетной грамотой за добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Пскове двух работников Централизованной библиотечной системы - заведующей Центра детского чтения Натальи Петровой и заведующей сектором обслуживания библиотеки «ЛиК» Ирины Чернодировой в связи с празднованием общероссийского дня библиотек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также на сессии принято решение о поощрении премией и награждении почетной грамотой главы Пскова лучших сотрудников военкомата в связи со 100-летием учреждения.