Псковские почтовики доставят ветеранам «фронтовые треугольники» с поздравлениями от волонтеров-поисковиков

13:29, 27 апреля 2018, ПАИ

В рамках проведения «Вахты памяти» в Псковской области волонтёры-поисковики поддержали инициативу Почты России и написали около двухсот фронтовых треугольников для ветеранов Великой Отечественной войны. Эти письма в преддверии празднования Дня Победы сотрудники управления Псковского филиала Почты России доставят лично в руки ветеранам, сообщили Псковскому агентству информации в филиале.

«В «Вахте памяти – 2018» принимают участие более 250 поисковиков из разных уголков России, Казахстана и Белоруссии», - отметил председатель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

В этом году директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков принял участие в торжественном открытии 24-й «Вахты памяти» в Пустошкинском районе. «Ни у кого не возникает сомнения, что эта работа очень важна. И спустя 73 года после окончания Великой Отечественной войны не менее, чем раньше, - отметил он. - Вы в прямом смысле поднимаете из небытия имена героев, даёте возможность живущим отдать дань памяти и уважения защитникам Родины. В этом глубокая патриотическая миссия – связывать поколения. Мы благодарим за возможность присоединиться к вашему движению Псковскому филиалу Почты России. Сегодня мы совместно с активистами движения «След Пантеры» подготовили письма – фронтовые треугольники. У вас есть возможность с нашей помощью отправить адресные приветствия и поздравления ныне живущим в Псковской области ветеранам».

Напомним, Псковская областная общественная поисковая организация «След Пантеры» существует в регионе с 1994 года. За это время поисковики обнаружили и перезахоронили останки более 15 тысяч воинов. Личности 989 бойцов удалось установить.

В этом году местом проведения поисковой операции стала территория возле озера Рапно в Пустошкинском районе. Здесь в годы Великой Отечественной войны сражалась 3-я ударная армия, в ее состав входила знаменитая 150-я стрелковая Идрицкая дивизия, знамя которой было водружено над Рейхстагом. Через эту территорию проходил оборонительный рубеж немецких войск «Линия Пантеры», ее опорными пунктами были Остров и Псков. В 1944 году советские войска прорвали неприступный рубеж южнее Острова, положив начало Псковско-Островской наступательной операции. Шли кровопролитные бои, на полях сражений безвестными остались лежать тысячи бойцов. Их родные до сих пор не знают о месте последнего упокоения своих предков. Задача поисковиков – поднять останки бойцов и перезахоронить с воинскими и духовными почестями.