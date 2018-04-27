Взаимодействие Псковской области и Совета Федерации обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак
26 апреля состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с
Речь шла о продолжении крупных строек и инфраструктурных проектов, которые начались в 2016–2017 годах и являются переходящими объектами, а также о реализации в Псковской области различных проектов «Единой России»: «Городская среда», «Культура малых городов» и других.
Михаил Ведерников и Андрей Турчак также обсудили вопросы реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию и подготовки к Единому дню голосования в сентябре 2018 года.
Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос о необходимости изменения подходов к принципам выделения федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.