Взаимодействие Псковской области и Совета Федерации обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак

12:43, 27 апреля 2018, ПАИ

26 апреля состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-спикером Совета Федерации и секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Они обсудили текущую региональную повестку и вопросы взаимодействия Псковской области с Советом Федерации по развитию региона, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь шла о продолжении крупных строек и инфраструктурных проектов, которые начались в 2016–2017 годах и являются переходящими объектами, а также о реализации в Псковской области различных проектов «Единой России»: «Городская среда», «Культура малых городов» и других.

Михаил Ведерников и Андрей Турчак также обсудили вопросы реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию и подготовки к Единому дню голосования в сентябре 2018 года.

Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос о необходимости изменения подходов к принципам выделения федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.