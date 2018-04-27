В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму

12:55, 27 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 27 апреля, на очередной 9-й сессии Псковской городской Думы депутаты утвердили изменения в структуре Администрации города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Согласно поправкам, отдел по реализации программ приграничного сотрудничества будет преобразован в комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города. Предполагается, что изменения повысят эффективность и результативность работы туристической отрасли.

Организационно-штатные мероприятия проводятся в связи с возложением на структурное подразделение дополнительных функций по реализации мер по развитию туризма в Пскове, продвижению туристского потенциала нашего города в рамках участия в федеральных, региональных и международных туристических маршрутах, таких, как «Серебряное ожерелье России», «Ганзейский Псков», «Культурные маршруты Совета Европы» и других, а также по популяризации туристских ресурсов Пскова на российский и зарубежный рынки.

Ранее эти функции относились к компетенции Управления культуры администрации города. В ближайшее время на рассмотрение в Псковскую городскую Думу будет внесен проект Решения о внесении изменений в Положение об Управлении культуры в части исключения функций, относящихся к туристической деятельности.

Указанные организационно-штатные мероприятия не приведут к увеличению расходов на содержание муниципальных служащих администрации Пскова.