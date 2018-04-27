За поджог склада и кражу из квартиры на улице Владимирской пскович предстанет перед судом

13:21, 27 апреля 2018, ПАИ

Следственный отделом ОМВД России по Псковскому району завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в покушении на поджог и краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 37-летний ранее судимый житель Пскова на почве неприязненных отношений с руководством организации, занимающейся розничной торговлей, где он ранее работал, решил совершить поджог. Ночью 18 июля 2017 года в проезде Механизаторов обвиняемый проник в складское помещение, взломав замок. Там хранились различные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, выставочное холодильное оборудование, архивная документация фирмы. Всё это имущество организации оценивается на сумму более 2 млн рублей. Мужчина собрал со стеллажей бухгалтерскую документацию, сложил ее на полу и поджег. Убедившись, что началось горение, обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако возгорание на складе было своевременно обнаружено и ликвидировано прибывшими пожарными.

В середине ноября 2017 года обвиняемый в одном из гипермаркетов Пскова на полу у банкоматов нашел барсетку, в которой находились пенсионное удостоверение, паспорт, а также связка ключей от домофона и дверного замка. Мужчина дал объявление о найденных документах, и за вознаграждение в 500 рублей вернул их владельцу, а ключи оставил себе. Позднее он воспользовался ими и проник в квартиру владельца барсетки в доме по улице Владимирской. В отсутствие хозяев «гость» украл из квартиры старинные монеты, ювелирные изделия, иконы. Общий ущерб от кражи составил более 300 тысяч рублей. Свою вину в совершении данного преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения в прокуратуру Псковского района.