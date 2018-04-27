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Общество

Юрий Инстранкин: Количество сил и средств достаточно для обеспечения безопасности на всех запланированных в мае мероприятиях

27 апреля на совещание под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова антитеррористическая комиссия в Псковской области и оперативный штаб в регионе обсудили обеспечение общественной безопасности в период празднования Дня весны и труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в период майских праздников в Псковской области запланирован большой комплекс мероприятий: праздничные демонстрации, шествия, концерты, митинги, также жители региона будут активно выезжать за город. «Нам предстоит напряженный период. Нам необходимо предпринять все необходимые меры, использовать все возможности межведомственного взаимодействия, чтобы не допустить ни чрезвычайных ситуаций, ни нарушений общественного порядка», — подчеркнул врио главы региона.

Члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба заверили Михаила Ведерникова, что необходимые организационные мероприятия по обеспечению общественной безопасности проведены, все службы находятся в высокой степени готовности. В Пскове, Великих Луках и районных центрах работают межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители различных силовых структур и органов местного самоуправления. «Количество сил и средств достаточно для обеспечения безопасности на всех запланированных мероприятиях», — подчеркнул врио руководителя оперативного штаба в Псковской области, начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

Напомним, что в честь Дня Победы в Псковской области пройдет более 470 мероприятий и общественных акций.

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