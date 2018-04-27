Заочников из десяти регионов выпустил Псковский филиал Академии ФСИН России

15:28, 27 апреля 2018, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся выпуск слушателей заочной формы обучения по специальности «Правоохранительная деятельность», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, выразив уверенность, что полученные в процессе обучения знания, умения и навыки позволят успешно выполнять ежедневные служебные обязанности и послужат профессиональному росту.

Как отметили в пресс-службе, все выпускники – сотрудники и работники учреждений и органов ФСИН России из Республик Коми, Калмыкия и Башкортостан, а также Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Калужской, Смоленской областей.