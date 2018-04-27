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Экономика

Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области

На российско-эстонской границе на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино пресечен незаконный ввоз 16,5 тонн замороженного угревидного клария, следовавшего из Тайланда в Тверь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, причиной запрета ввоза груза стало несоответствие информации о наименовании товара, указанной на маркировках индивидуальной вакуумной упаковки и этикетках на картонных коробках с грузом. Существенным нарушением также стала и некорректная информация о дате производства продукции, которая «опережала» дату вылова рыбы.

Инспекторы Управления приняли решение о возврате груза отправителю.

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