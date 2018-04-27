Более 760 школьников познакомились с заповедной системой России и особо охраняемыми территориями Псковской области

13:48, 27 апреля 2018, ПАИ

На этой неделе Псковская областная общественная организация «Чудской проект» завершила один из этапов проекта «Твоя земля», в ходе которого более 760 школьников Псковской области познакомились с заповедной системой России и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации руководитель проекта Андрей Васильев

Проект «Твоя земля» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Административную поддержку в проведении уроков оказало Государственное управление образования Псковской области.

В марте 2018 года уроки были организованы и проведены для 400 школьников образовательных учреждений юга области, в апреле – для образовательных учреждений севера области, участниками которых стали более 360 школьников Дедовичского, Островского, Порховского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Псковского, Пыталовского, Стругокрасненского районов, а также г. Пскова.

Учащиеся познакомились с заповедной системой России, узнали о старейшем Баргузинском государственном заповеднике и истории его создания, о наиболее значимых особо охраняемых природных территориях Псковской области – Государственном природном зоологическом заказнике «Ремдовский», Национальном парке «Себежский», Государственном природном заповеднике «Полистовский», памятнике природы международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность» и других.

Полученные знания были закреплены в ходе командных игр, на которых учащиеся определяли разновидности ООПТ, соотносили заповедники и нацпарки с их «живыми символами», разрабатывали проекты своей собственной особо охраняемой природной территории, в интерактивной форме знакомились с «краснокнижными» животными и растениями Псковской области.

В пресс-службе отметили, что в мае 2018 года разработанный в рамках проекта «Твоя земля» учебно-методический курс «Заповедники России и ООПТ Псковской области» будет разослан всем образовательным учреждениям региона для возможности самостоятельного проведения занятий со школьниками.