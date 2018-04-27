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Общество

Минкульт РФ предлагает наказывать недобросовестных арендодателей жилья на курортах

Министерство культуры России инициирует внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ с целью привлечения недобросовестных арендодателей квартир к административной ответственности на российских курортах, пишет ТАСС со ссылкой на заявление замминистра культуры Аллы Маниловой в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Минкультуре РФ в Калуге.

«Нам нужно навести порядок на арендном рынке жилья в курортных зонах, для решения этой задачи мы обсуждаем несколько решений, операций для внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения патента для самозанятых граждан, внесения в Кодекс административных правонарушений РФ в части введения административной ответственности для недобросовестных квартиросдатчиков. Также обсуждаем запрет и введение административной ответственности для серверов бронирования за рекламу и продвижение неклассифицированных гостиниц, жилья без патентов. С нас никто не снимал задачи сделать рынок прозрачным», - приводит ее слова издание.

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