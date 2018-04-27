Праздник танца «Псковитяночка» состоится в Доме офицеров 4 мая

14:32, 27 апреля 2018, ПАИ

4 мая в 17:00 в Доме офицеров города Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5) состоится праздник танца «Псковитяночка» с участием победителей Областного смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В празднике примут участие 30 лучших хореографических коллективов из 15 районов области, Пскова и Великих Лук. Они представят зрителям концертные номера разных хореографических жанров: бальные, классические, стилизованные народные, эстрадные, уличные, спортивные танцы. Все участники будут награждены дипломами смотра-конкурса.

Проведению заключительного концерта смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!» предшествовала большая работа. В оргкомитет поступили более 50 заявок с приложенными видеоматериалами. Экспертная комиссия просмотрела более 400 видеозаписей и изучила все постановки, обращая особое внимание на композицию танцев, технику их исполнения, оригинальность, зрелищность, ритмичность номеров, музыкальный материал, мастерство воплощения замысла, характерность образа, костюмы исполнителей.

Добавим, праздник танца «Псковитяночка» проводит Областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Вход свободный.