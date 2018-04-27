0
14:22
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
19:25
Патриотический бульон
20:12
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
11:44
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
11:11
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове
10:05
Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии
08:53
Всемирный день книги и авторского права отмечается 23 апреля
Еще новости
Культура

Праздник танца «Псковитяночка» состоится в Доме офицеров 4 мая

4 мая в 17:00 в Доме офицеров города Пскова (улица Комдива Кирсанова, 5) состоится праздник танца «Псковитяночка» с участием победителей Областного смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре. 

В празднике примут участие 30 лучших хореографических коллективов из 15 районов области, Пскова и Великих Лук. Они представят зрителям концертные номера разных хореографических жанров: бальные, классические, стилизованные народные, эстрадные, уличные, спортивные танцы. Все участники будут награждены дипломами смотра-конкурса.

Проведению заключительного концерта смотра-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина!» предшествовала большая работа. В оргкомитет поступили более 50 заявок с приложенными видеоматериалами. Экспертная комиссия просмотрела более 400 видеозаписей и изучила все постановки, обращая особое внимание на композицию танцев, технику их исполнения, оригинальность, зрелищность, ритмичность номеров, музыкальный материал, мастерство воплощения замысла, характерность образа, костюмы исполнителей.

Добавим, праздник танца «Псковитяночка» проводит Областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
27 апреля 2018
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы
24 апреля 2018
Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы 1
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
23 апреля 2018
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове
23 апреля 2018
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 1
Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии
23 апреля 2018
Имя нового директора Псковского музея-заповедника не определено из-за отсутствия кворума в конкурсной комиссии 2
Всемирный день книги и авторского права отмечается 23 апреля
23 апреля 2018
Всемирный день книги и авторского права отмечается 23 апреля
Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в Египте
22 апреля 2018
Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в Египте
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля

Идет загрузка...