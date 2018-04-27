Премьеру спектакля «Дыня» увидят псковичи 28 апреля

14:10, 27 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в 19:00 на малой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля «Дыня» по пьесе Керен Климовски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Спектакль «Дыня» — это проект старшей группы детской театральной мастерской «Гвозди». Спектакль поставил режиссер, художественный руководитель мастерской Евгения Львова. Постановка уникальна тем, что кроме учеников мастерской в ней принимают участие родители детей.

Пьеса является лауреатом конкурса драматургии «Маленькая ремарка», была впервые представлена в рамках «Театра Читок» в Москве в 2011 году. В 2015 году произведение было опубликовано в сборнике Союза театральных деятелей «Новые пьесы для детей и подростков».

«Дыня» режиссера Евгении Львовой — это первый и единственный спектакль, поставленный по этой пьесе. В спектакле рассказывается о девочке-подростке, которая пытается разобраться в своих отношениях с родителями и собственным детством, о детских травмах и искусстве прощать себе и другим. О том, что любой опыт прежде всего учит пониманию и любви.

В мастерской «Гвозди» большое внимание уделяется работе с подростками, отметили в комитете. Режиссер Евгения Львова уверена, что подростки сегодня оказываются за пределами внимания профессионального театра. Спектакль, затрагивающий проблемы, актуальные для подростов, дает хороший повод и создает условия для открытого диалога детей с их родителями и педагогами.