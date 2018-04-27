Александр Котов в эфире телеканала Совфеда напомнил о необходимости передачи полномочий по поддержке орфанных больных на федеральный уровень

14:45, 27 апреля 2018, ПАИ

Председатель областного Собрания Александр Котов, принимающий участие в заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, в прямом эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» ответил на вопросы, касающиеся проблем регионального здравоохранения и межбюджетных отношений – ключевых в повестке мероприятия.

«Безусловно, очень важная тема для всех регионов нашей страны – здравоохранение. И неслучайно в недавнем послании президента эта проблема прозвучала так остро», - сказал Александр Котов в беседе с корреспондентом телеканала «Вместе-РФ» Александром Веккером, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного Собрания отметил, что, несмотря на значительные финансовые вливания государства в сферу здравоохранения, значительная доля граждан негативно оценивает качество оказания медицинских услуг. «Эта статистика понемногу улучшается, тем не менее, проблем в медицине остаётся много, и мы об этом знаем», - сказал Александр Котов.

В частности, Александр Котов рассказал о законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов, предлагающей изменить подходов к финансированию дорогостоящего лечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями – проект федерального закона, разработанный псковскими депутатами и получивший поддержку законодателей из других регионов, находится на рассмотрении в Государственной Думе.

«Здесь хотел бы подчеркнуть роль Совета законодателей и парламентских ассоциаций: нашу законодательную инициативу мы рассматривали на Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, потом на совместном заседании ПАСЗР и Парламентской ассоциации Забайкалья и Дальнего Востока – и получили поддержку. Сегодня этот вопрос мы будем обсуждать в рамках Совета законодателей и дадим рекомендации в адрес Государственной Думы, чтобы ускорить принятие этого федерального закона», - рассказал о механизме межпарламентского сотрудничества Александр Котов.

Продолжая тему здравоохранения, спикер областного Собрания подчеркнул необходимость разработки единых критериев контроля качества оказания медицинских услуг.

«Регионам нужны единые критерии, разработанные на уровне Министерства здравоохранения, которыми могли бы руководствоваться и медицинские организации, и ФОМС, и надзорные органы в этой сфере. Уверен, что это изменило бы ситуацию в лучшую сторону», - высказал своё мнение Александр Котов.

Ещё одна проблема, которую, по словам Александра Котова, регионы надеются решить, используя площадку Совета законодателей и инструменты межпарламентского взаимодействия, касается изменения подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности.

«Проблема в том, что у большинства регионов большие долги, немалую часть из которых составляют коммерческие кредиты. В Совете Федерации мы уже поднимали вопрос о необходимости совершенствования межбюджетных отношений – это необходимо, и мы видим, что со стороны Совета Федерации есть стремление услышать регионы», – отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

В завершение разговора Александр Котов подчеркнул, что со стороны федерации и региональных органов законодательной власти должно быть обоюдное движение навстречу друг другу.

«С одной стороны, мы слышим жалобы от регионов, что далеко не по всем нашим предложениям об изменении федерального законодательства принимаются положительные решения, а с другой – справедливости ради надо признать, что качество подготовки законодательных инициатив, с которыми мы выходим на федеральный уровень, часто оставляют желать лучшего. Думаю, если мы будем двигаться навстречу друг другу, то механизм межпарламентского взаимодействия будет работать эффективнее», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, что 27 апреля в День российского парламентаризма в Таврическом Дворце проходит заседание Совета законодателей РФ и его Президиума. Запланирована встреча членов Совета законодателей с Президентом РФ Владимиром Путиным, посвящённая обсуждению мер по реализации Послания главы государства Федеральному Собранию.

В мероприятиях принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвеенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти.

В повестке мероприятий – законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи, региональные аспекты цифровизации экономики, вопросы, связанные с совершенствованием законов в сфере сельскохозяйственного страхования, анализ состояния и проблем действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности.

Ожидается подписание ряда соглашений между законодательными органами государственной власти субъектов Федерации.