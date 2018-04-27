В заседании Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании принимает участие Александр Котов

14:14, 27 апреля 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принимает участие в заседании Совета Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Уже традиционно мероприятие проходит в День российского парламентаризма. В рамках работы Совета проводятся заседания комиссий, рассматривающих вопросы экономики, национальной безопасности, региональной политики, межбюджетных отношений. В ходе общего заседания с законодателями встретится президент Российской Федерации Владимир Путин.

Спикер псковского парламента входит в состав Комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. «Мне кажется, здесь обсуждаются наиболее важные для нашего региона проблемы, - объяснил свой выбор Александр Котов. - Мы давно ставим вопрос о межбюджетных отношениях, о необходимости изменения методики расчёта дотаций. И такие регионы, как Псковская область, а нас достаточно много, всё-таки нуждаются в дополнительной поддержке из федерального бюджета. Во-вторых, помимо прямой поддержки мы ставим вопрос о том, чтобы государственные программы, в которых мы участвуем, предусматривали бы для нас минимальное софинансирование, поскольку доходы нашего регионального бюджета всё-таки недостаточно высокие».

27 апреля в рамках заседания Комиссии законодатели рассмотрели два вопроса: «О расходах субъектов Российской Федерации по уплате стразовых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения» и «Налоговые льготы и преференции и их влияние на доходы бюджетов Российской Федерации».

Комментируя первый вопрос, Александр Котов уточнил, что поднятая проблема, в основном, заключается в необходимости дополнительного внимания к методике расчёта таких страховых взносов со стороны Совета Федерации и Государственной Думы. «Если эту методику сделать более справедливой, то объёмы средств, которые нам необходимо потратить за счёт регионального бюджета на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, могут снизиться, и это существенно уменьшит нагрузку на бюджет», - пояснил Александр Котов.

«Второй вопрос связан с влиянием налоговых льгот на доходы бюджетов Российской Федерации. Тут тоже есть проблема, она объясняется тем, что некоторые региональные льготы устанавливаются федеральными законами. Мы не имеем возможности хоть как-то на них влиять, - отметил председатель Собрания депутатов. - Давно уже ставится вопрос, чтобы федеральными законами либо не устанавливались льготы для регионов, либо устанавливались по согласованию».

В ходе заседания комиссии законодатели обсудили и поддержали рекомендации, разработанные при участии сенаторов, аудиторов Счётной палаты, представителей законодательной и исполнительной власти субъектов, Министерства финансов, Министерства экономического развития, ФНС, общественников и научных кругов. «В Министерстве финансов уже разработан проект методики оценки эффективности налоговых льгот. Если он будет утверждён, у регионов появится возможность проводить свой мониторинг. И если налоговые льготы будут признаваться эффективными, то выпадающие доходы, связанные с действием этих льгот, не будут учитываться при расчёте модельного бюджета субъекта. Для нас это очень важно», - пояснил Александр Котов.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учреждённый в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.