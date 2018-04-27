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Общество

Турнир по художественной гимнастике памяти княгини Ольги проходит в Пскове

28 апреля в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» начался двухдневный III турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти великой княгини Ольги, сообщила Псковскому агентству информации организатор соревнований Ольга Давыдова. 

«Когда я была маленькой, приезжала в Псков на турнир княгини Ольги. Так состоялось мое первое знакомство с городом, в котором я теперь живу, - отметила Ольга Давыдова. – Когда я переехала сюда жить, узнала, что этого турнира больше нет, поэтому я решила возобновить его, так как он у меня ассоциируется с Псковом».

Отметим, что в турнире принимают участие 220 спортсменок 2006 - 2013 годов рождения из Пскова, Великих Лук, Рязани Кронштадта, Санкт-Петербурга и Таллина. Главный судья соревнований – заслуженный тренер России Марина Коробкова. Организует турнир студия художественной гимнастики Ольги Давыдовой.

Турнир проходит 28 апреля с 10:00 до 18:00 и 29 апреля с 10:00 до 16:00.

Все участницы соревнований вне зависимости от призового места получат памятные призы. 

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