0
15:07
Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)
14:49
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
14:22
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
12:11
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
11:43
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
10:25
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
10:03
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
Еще новости
Общество

Минприроды РФ потребовало от глав регионов принять меры по обеспечению пожарной безопасности в период «шашлычного сезона»

Министерство природы России требует от глав субъектов принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах в период майских праздников и так называемого «шашлычного сезона», пишет ТАСС.

Отмечается, что глава министерства Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с требованием «принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах». Он напомнил им, что нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.

Как пишет издание, регионам рекомендуется обеспечить на период с 28 апреля по 13 мая круглосуточное дежурство региональной диспетчерской службы с целью оперативного контроля за текущей лесопожарной обстановкой, обмена информацией и взаимодействия.

В ведомстве также напомнили о недопустимости разведения кострво в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, разведения костров с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду, а также оставлении кострищ без присмотра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)
27 апреля 2018
Мужчина на кухне – 2.0. № 17: Булгур с морепродуктами и маффины с грушей (ВИДЕО)
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018
27 апреля 2018
Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018 2
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
27 апреля 2018
Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
27 апреля 2018
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
27 апреля 2018
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
27 апреля 2018
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
27 апреля 2018
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
26 апреля 2018
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа 4

Идет загрузка...