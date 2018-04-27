Минприроды РФ потребовало от глав регионов принять меры по обеспечению пожарной безопасности в период «шашлычного сезона»

14:36, 27 апреля 2018, ПАИ

Министерство природы России требует от глав субъектов принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах в период майских праздников и так называемого «шашлычного сезона», пишет ТАСС.

Отмечается, что глава министерства Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с требованием «принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах». Он напомнил им, что нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики.

Как пишет издание, регионам рекомендуется обеспечить на период с 28 апреля по 13 мая круглосуточное дежурство региональной диспетчерской службы с целью оперативного контроля за текущей лесопожарной обстановкой, обмена информацией и взаимодействия.

В ведомстве также напомнили о недопустимости разведения кострво в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, разведения костров с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду, а также оставлении кострищ без присмотра.