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Общество

Многодетным семьям Псковской области стало проще получить социальную поддержку

Получить меры социальной поддержки многодетным семьям в Псковской области стало проще, сообщили Псковскому агентству информации в администрации области со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона. Соответствующий приказ ведомство утвердило по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в связи с многочисленными обращениями многодетных родителей.

«Если раньше справка выдавалась только малоимущим многодетным семьям, то теперь предоставляется всем многодетным не зависимо от уровня достатка. Она позволяет всем семьям пользоваться мерами социальной поддержки в различных учреждениях без предоставления объемного пакета документов, как это было ранее в отношении семей с достатком среднего уровня», — пояснила первый заместитель начальника Госуправления соцзащиты населения Татьяна Селиверстова.

Право на получение справки имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Для получения документа необходимо обратиться в территориальное управление Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области или уполномоченное учреждение.

Приказ «Об утверждении положения о порядке выдачи справки многодетной семьи» размещен на сайте управления

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