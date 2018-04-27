Многодетным семьям Псковской области стало проще получить социальную поддержку

14:42, 27 апреля 2018, ПАИ

Получить меры социальной поддержки многодетным семьям в Псковской области стало проще, сообщили Псковскому агентству информации в администрации области со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона. Соответствующий приказ ведомство утвердило по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в связи с многочисленными обращениями многодетных родителей.

«Если раньше справка выдавалась только малоимущим многодетным семьям, то теперь предоставляется всем многодетным не зависимо от уровня достатка. Она позволяет всем семьям пользоваться мерами социальной поддержки в различных учреждениях без предоставления объемного пакета документов, как это было ранее в отношении семей с достатком среднего уровня», — пояснила первый заместитель начальника Госуправления соцзащиты населения Татьяна Селиверстова.

Право на получение справки имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Для получения документа необходимо обратиться в территориальное управление Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области или уполномоченное учреждение.

Приказ «Об утверждении положения о порядке выдачи справки многодетной семьи» размещен на сайте управления