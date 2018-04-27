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Общество

Гдович завоевал серебро на Первенстве России по всестилевому карате

20-23 апреля в подмосковном спорткомплексе села Покровское Одинцовского района состоялось Первенство России по всестилевому каратэ, сообщили Псковскому агентсву информации в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

По итогам соревнований гдович Владислав Поршнёв стал призёром Первенства России, получив серебряную медаль и диплом Министерства спорта РФ.

Дедовичскому спортсмену Владиславу Марусину не хватило одного шага до медали – он стал четвертым.   

Как отметили в пресс-службе, в соревнованиях приняли участие 890 спортсменов из 50 регионов России. Сборная Псковской области была представлена 5 каратистами - 4 юноши и 1 девушка из Дедовичcкого и Гдовского района.

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