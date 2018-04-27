В первом квартале 2018 года в Псковской области не были выявлены особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и птиц

15:24, 27 апреля 2018, ПАИ

В Государственном управлении ветеринарии Псковской области подвели итоги работы за первый квартал текущего года. О проделанной работе отчитались ветеринарные врачи-эпизоотологи из 10 станций по борьбе с болезнями животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на отдел по противоэпизоотическим мероприятиям.

По итогам первого квартала было отобрано и доставлено в Псковскую облветлабораторию 107 тысяч проб биоматериала для проведения исследований на особо опасные и карантинные болезни, а также болезни, общие для человека и животных. Проведено порядка 32 тысяч диагностических исследований свиней, крупного и мелкого рогатого скота, сделано 176 тысяч вакцинаций животных против заразных болезней.

Кроме того, в Псковской области было подвергнуто дезинфекции, дератизации и дезинсекции 1 тысяча объектов общей площадью более 1 млн квадратных метров на предприятиях, в организациях и хозяйствах частного сектора, занимающихся содержанием и разведением сельскохозяйственных животных.

«По данным на апрель, регион является благополучным по особо опасным и карантинным болезням сельскохозяйственных животных и птицы», — заключили в госуправлении ветеринарии региона.