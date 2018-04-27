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Житель Гдовского района поссорился с девушкой и угнал её автомобиль

25 апреля в гдовском поселке Ямм от дома по улице Ленина совершен угон автомашины «Шевроле». Позже иномарку с техническими повреждениями стражи порядка обнаружили в деревне Замежничье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Было установлено, что угнанный автомобиль принадлежит жительнице поселка Ямм, у которой произошёл конфликт со знакомым. 26-летний безработный, ранее судимый житель деревни Гвоздно во время ссоры забрал ключи от «Шевроле» и уехал на чужой машине домой. Однако по дороге молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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