75 тысяч детей из нуждающихся семей бесплатно получили готовые завтраки от псковского производителя

15:42, 27 апреля 2018, ПАИ

С 1 февраля по 7 апреля бренд «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь» провели четвертую ежегодную акцию «Вложи свое сердце в большое дело!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Любятово», благодаря поддержке тысяч россиян удалось помочь более 75 тысячам детей в 10 регионах России, в том числе в Псковской области.

В период проведения акции каждая покупка постных продуктов «Любятово» с пометкой «Вложи свое сердце в большое дело!» помогала произвести дополнительную продукцию для передачи детям из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. В результате они получили готовые завтраки, печенье и крекеры.

Посмотреть отчеты об акциях «Вложи свое сердце в большое дело!» можно здесь и здесь>>>.