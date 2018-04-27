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Политика

Очередное заседание Великолукской гордумы состоится 28 апреля

28 апреля состоится очередное 9-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня включены 9 вопросов, в том числе о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Также депутаты утвердят условия приватизации нежилых помещений № 1005 по улице Комсомольца Зверева,37А; № 1001 по улице Розы Люксембург, 23/26; № 1003 по улице Вокзальной, 30.

Планируется внести дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2016-2018 годы, принять к сведению доклады о результатах деятельности Великолукской детской городской больницы за 2017 год, о реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, гордума рассмотрит кандидатуры для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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