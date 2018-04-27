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Общество

3 мая участники проекта «Героическая Псковская земля» отправятся на экскурсию по историческим местам Островского района

3 мая участники социального проекта «Героическая Псковская земля» отправятся на экскурсию по историческим местам Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники проекта посетят филиал Военно-исторического музея-заповедника «Мемориальный комплекс «Линия Сталина» в деревен Холматка Островского района, включающего в себя долговременные огневые точки, полевые укрепления, противотанковые и противопехотные заграждения, оружие и военную технику, мемориальное захоронение воинов Красной Армии. Состоится также посещение экспозиции с интерактивным оборудованием «Островский край в истории земли Псковской» историко-краеведческого отдела Военно-исторического музея-заповедника в Острове, посещение экспозиции военно-исторического отдела, посвященной периоду Великой Отечественной войны, зала военного мундира с экспонатами (формой одежды, предметами вооружения и снаряжения) конца XIX века - начала XXI века.

Также в рамках выезда планируется проведение в Острове акции «Георгиевская ленточка» и историко-краеведческого квеста.

Социальный проект «Героическая Псковская земля», поддержанный администрацией Псковской области, направлен на гражданско-патриотическое
воспитание молодежи, знакомство с героическим прошлым и настоящим Псковской земли.

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