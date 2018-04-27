Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку

16:04, 27 апреля 2018, ПАИ

Земельный участок площадью 2126 квадратных метров в центре Пскова (ул. Карла Маркса, д. 2) продается под индивидуальное жилое строительство за 5,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Судя по кадастровому номеру участка (60:27:0010303:1), речь идет о части парковки, расположенной вдоль набережной Псковы. «Эксклюзивная продажа земли в центре города Пскова». - подчеркивается в объявлении.

Отметим, что, судя по кадастровой карте, данный участок предназначен «для размещения объектов организаций общественного питания, объектов обслуживания туристов».

По телефону, указанному в объявлении, Псковскому агентству информации пояснили, что речь идет «не о продаже, а о переуступке права аренды». Что касается перспектив индивидуального жилого строительства на данном участке, то, пояснил собеседник ПАИ, «это будет возможно в случае получения соответствующего разрешения».

По его словам, в настоящее время участок «просто пока используется как бесплатная парковка, в ближайшее время он будет огорожен забором». «Это вопрос нескольких недель», - добавил автор объявления.

Добавим, по информации ПАИ на данный момент городскими властями направлен запрос в Росимущество с предложением рассмотреть вариант расторжения договора на аренду данного участка, заключенного в 2015 году.