2
16:04
Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку
14:40
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове
13:43
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
12:55
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
19:40
Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа
14:38
Стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Пскове снизилась на 1,3%
10:05
Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков
Еще новости
Экономика

Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку

Земельный участок площадью 2126 квадратных метров в центре Пскова (ул. Карла Маркса, д. 2) продается под индивидуальное жилое строительство за 5,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Судя по кадастровому номеру участка (60:27:0010303:1), речь идет о части парковки, расположенной вдоль набережной Псковы. «Эксклюзивная продажа земли в центре города Пскова». - подчеркивается в объявлении.

Отметим, что, судя по кадастровой карте, данный участок предназначен «для размещения объектов организаций общественного питания, объектов обслуживания туристов».

По телефону, указанному в объявлении, Псковскому агентству информации пояснили, что речь идет «не о продаже, а о переуступке права аренды». Что касается перспектив индивидуального жилого строительства на данном участке, то, пояснил собеседник ПАИ, «это будет возможно в случае получения соответствующего разрешения».

По его словам, в настоящее время участок «просто пока используется как бесплатная парковка, в ближайшее время он будет огорожен забором». «Это вопрос нескольких недель», - добавил автор объявления.

Добавим, по информации ПАИ на данный момент городскими властями направлен запрос в Росимущество с предложением рассмотреть вариант расторжения договора на аренду данного участка, заключенного в 2015 году. 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку
27 апреля 2018
Бесплатная парковка в центре Пскова продается под застройку 2
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове
27 апреля 2018
Еще один торговый центр строится в районе Завеличья в Пскове
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
27 апреля 2018
Более 16 тонн таиландского угревидного клария не пропустили через границу в Псковской области
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму
27 апреля 2018
В администрации Пскова появится комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму 2
Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа
26 апреля 2018
Развитием сотрудничества Псковской области и ПАО «Газпром» займётся совместная рабочая группа
Стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Пскове снизилась на 1,3%
25 апреля 2018
Стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Пскове снизилась на 1,3%
Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков
25 апреля 2018
Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
23 апреля 2018
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским

Идет загрузка...