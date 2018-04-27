Более 30 псковичей обратились на «горячую линию» Росреестра 26 апреля

16:21, 27 апреля 2018, ПАИ

26 апреля Управление Росреестра по Псковской области провело «горячую телефонную линию» для жителей 24 районов Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в ходе проведения мероприятия по трем телефонам «горячих линий» в областной Росреестр поступило более 30 звонков от заинтересованных лиц.

Отмечается, что наибольшее количество обращений касалось вопросов кадастровой стоимости недвижимости, порядка снятия и постановки на кадастровый учет зданий, регистрации отдельных видов прав, а также электронных услуг ведомства. На все поступившие вопросы специалистами псковского Росреестра были предоставлены исчерпывающие консультации.