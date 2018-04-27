Более 30 псковичей обратились на «горячую линию» Росреестра 26 апреля
26 апреля Управление Росреестра по Псковской области провело «горячую телефонную линию» для жителей 24 районов Псковской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в ходе проведения мероприятия по трем телефонам «горячих линий» в областной Росреестр поступило более 30 звонков от заинтересованных лиц.
Отмечается, что наибольшее количество обращений касалось вопросов кадастровой стоимости недвижимости, порядка снятия и постановки на кадастровый учет зданий, регистрации отдельных видов прав, а также электронных услуг ведомства. На все поступившие вопросы специалистами псковского Росреестра были предоставлены исчерпывающие консультации.