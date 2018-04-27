Росприроднадзор проверит состояние окружающей среды в районе порховского полигона ТБО

17:19, 27 апреля 2018, ПАИ

В связи с увеличением нагрузки на объект размещения отходов, расположенный вблизи деревни Замушки Порховского района, Управление Росприроднадзора по Псковской области приступило к проведению контрольных мероприятий за состоянием окружающей среды в месте расположения данного полигона ТБО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С привлечением специалистов филиала ФГБУ ЦЛАТИ по Северо-Западному федеральному округу - «ЦЛАТИ по Псковской области» 25 апреля был произведен отбор проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона по направлению переноса воздушных масс.

Напомним, в прошлом году полигон ТКО, который принимал отходы Пскова и Псковского района, был закрыт в связи с отработанным ресурсом. В качестве временной меры потоки мусора были перераспределены на действующий полигон в Порховском районе, что вызвало обеспокоенность местных жителей. По их мнению, не соблюдаются экологические требования и превышаются объемы ввозимого мусора. В ходе проведенных ранее проверок нарушений не выявлено.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение порховичей еще раз проверить законность использования полигона, соблюдение всех экологических норм и объемов мусора и обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Александру Хлопонину с просьбой направить в Порхов комиссию с участием представителей федеральных контрольных структур. Александр Хлопонин откликнулся на просьбу и взял вопрос в проработку.