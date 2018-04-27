63 экипажа примут участие в 6-м этапе Кубка России по ралли «Голубые озера-2018»
63 экипажа примут участие в 6-м этапе Кубка России по ралли «Голубые озера-2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области (ФАСПО).
Отмечается, что в гонке примут участке пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Екатеринбурга, Челябинска, Тулы, Ярославля, Подольска (Московская область), Луги (Ленинградская область), Гатчины (Ленинградская область), Сергиева Посада (Московская область), Дорогобужа (Смоленская область), Иваново, Кирова, Одинцово (Московская область) и Анапы (Краснодарский край).
Подробную информацию об экипажах можно посмотреть на сайте ФАСПО.
Напомним, 30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках на площади Ленина.