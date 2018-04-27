Пять бутылок вина попытался вынести из магазина 32-летний пскович
Пять бутылок вина попытался вынести из магазина 32-летний пскович, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
26 апреля около 20:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала пять бутылок вина.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.