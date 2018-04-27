Чемпионы Эстонии 2017 года примут участие в ралли «Голубые озера-2018» на «Жигулях»

18:47, 27 апреля 2018, ПАИ

Чемпионы Эстонии 2017 года в классе 1600 Клим Байков и Андрей Клещёв примут участие в 6-м этапе Кубка России ралли «Голубые озера-2018». Об этом Псковскому агентству информации рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

По его словам, Андрей Клещёв – секретарь комитета ралли Российской автомобильной федерации, живёт в Москве, но имеет корни из Опочки, а Климу Байкову на псковскую гонку придётся ехать около 2 тыс. километров – он живёт в Кирове.

Стартовать экипаж будет в зачёте «Наша классика» на автомобиле ВАЗ -2105. «У них хоть и советский автомобиль, но имеет очень серьёзную подготовку. Они рассчитывают на хорошие времена и яркую езду», - отметил Олег Мыслевич. Он также рассказал, что видел проект покраски автомобиля, его планировалось выкрасить в цвета российского флага.

Напомним, что в 6-ом этапе Кубка России по ралли «Голубые озера-2018» примут участие 63 экипажа. В списке значатся спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тулы, Подольска, Калининграда, Луги, Гатчины, Минска (Белоруссия), Сергиева Посада, Анапы, Иваново, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова.

Гонка пройдёт 28-30 апреля по трассам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. Она станет первой гравийной в Кубке и первым из трёх псковских этапов Кубка России. Соревнование также имеет статус первого этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и 1-го этапа Кубка Псковской области по ралли.

28 апреля с 16:00 до 22:00 пройдет регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, 3 (Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке кафе «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках в Детской музыкальной школе № 3.

Общая протяженность трассы составит 275-м километров, из которых порядка 83 километров приходится на скоростные участки, дорожное покрытие – грунт, гравий.