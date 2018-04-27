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Общество

Дедовичский район ходатайствовал о присвоении муниципалитету звания «Край партизанской славы»

Заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» состоялось 27 апреля в администрации Псковской области под руководством заместителя губернатора Николая Цветкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Члены комиссии обсудили дизайн бланка грамоты о присвоении муниципальному образованию почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» и утвердили текст наградного документа.

Также в ходе совещания было рассмотрено ходатайство главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева о присвоении муниципалитету почетного звания Псковской области «Край партизанской славы». Принято единогласное решение направить соответствующее обращение временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову для принятия окончательного решения.

«Дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь родилось семь комиссаров и командиров партизанского движения. Местные жители совершили бессмертный подвиг, и наша обязанность — увековечить их память», — отметил по итогам заседания Геннадий Афанасьев.

Он также рассказал о планах создать в центре поселка Дедовичи первый в Псковской области музей, посвященный партизанскому движению, где будут представлены обнаруженные местными поисковиками находки военного времени. По мнению главы района, присвоение муниципалитету почетного звания послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития патриотического движения в районе.

Напомним, что по инициативе жителей Дедовичского района в прошлом году был разработан и принят закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». Район первым заявился на получение этого звания. Планируется, что один из муниципалитетов региона получит его ко Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня.

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