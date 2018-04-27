16-18 мая в Пскове состоится III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»

17:07, 27 апреля 2018, ПАИ

С 16 по 18 мая в Пскове состоится III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа фестиваля в этом году включает множество творческих мастер-классов, выставок, спектаклей, а также ярмарку, кинопоказ и традиционный

уличный концерт «Воздух-джаз».

События фестиваля развернутся на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области (Псковский театр драмы им.А.С.Пушкина, галерея «Цех», Медиахолл), в Центре лечебной педагогики, а также в Детском парке и на пешеходной части улицы Пушкина.

Первый день фестиваля, 16 мая, откроется ярмаркой «Путешествие вещей», где будут представлены сувенирные изделия и картины участников фестиваля. Ярмарка будет работать на протяжении всего фестиваля. Также в этот день пройдет серия творческих мастер-классов художников, педагогов и

родителей особенных детей – участников фестиваля. В галерее «Цех» откроется выставка работ воспитанников Центра развития «Анима» из Санкт-Петербурга, а на пешеходной части улицы Пушкина откроется ставшая традиционной баннерная выставка: репродукции художественных работ участников псковской театральной студии «Я и Ты».

Торжественное открытие фестиваля пройдет в 18 на Большой сцене Псковского театра драмы. Зрители увидят спектакль «Кармен» с участием подопечных фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (Москва).

17 мая на Малой сцене Псковского театра драмы будет проходить театральная лаборатория «Открытая сцена». Творческие студии есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями в развитии. Не всегда та или иная студия могут представить полноценный спектакль, поэтому специально для них создана эта театральная лаборатория. Программа «Открытой сцены» будет опубликована дополнительно.

Также 17 мая в фойе театра откроется выставка графики Андрея Щукина. А вечером на Большой сцене состоится вечер инклюзивной хореографии, представленный театром движения «Лик» из Ташкента (Узбекистан). Программа инклюзивной хореографии объединила наиболее яркие фрагменты из танцевальных спектаклей, созданных «Театром движения Лик» за 15 лет работы в интегрированном составе. Это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще.

Завершится второй день фестиваля показом кинофильма «На уровне глаз» в медиахолле Театрально-концертной дирекции.

Основные мероприятия последнего дня фестиваля, 18 мая, пройдут в Центре лечебной педагогики. В 10:00 на территории центра будет показан спектакль «Школа навыворот» интегрированной театр-студии «КругII» (Москва). Кроме того, участники и гости фестиваля смогут принять участие в благотворительном аукционе, вырученные средства которого будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». Вечером на открытой площадке Центра состоится уличный концерт «Воздух-джаз», на котором выступит группа «Ska-Jazz Review».

Отдельно следует отметить инклюзивную игру «Курьер», включающую элементы различных классов игр: живого действия, функционально-ролевых, деловых, психологических, логических, которая состоится также 18 мая в Медиахолле ТКД.

Все мероприятия фестиваля бесплатны. Вход на театральные постановки будет осуществляться по пригласительным билетам, взять которые можно будет в кассе театра.

Напомним, международный фестиваль особенных людей «Другое искусство» проходит в Псковской области с 2016 года. «Другое искусство» — ежегодный творческий форум, цель которого — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества. Участники «Другого искусства» - творческие коллективы из разных городов России и других стран (Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Германия, Нидерланды, Узбекистан), в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Подробную программу фестиваля смотрите на сайтах differart.com и tkdpskov.ru.