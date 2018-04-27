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Общество

Средняя и высокая пожарная опасность ожидается в лесах Псковской области в выходные

28 и 29 апреля в северной части Псковской области прогнозируется средняя и высокая пожарная опасность на природных территориях по условиям погоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны.

Аналогичные уровни пожарной опасности в лесах ожидаются еще в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в юго-западной и северо-западной части Ленинградской области, северо-западной части Новгородской области.

Наличие прогноза средней, высокой, чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды не означает развитие чрезвычайной ситуации на природных территориях, пояснили в авиалесоохране. Кроме погодных условий на пожарную обстановку влияют человеческий фактор, а также оперативность обнаружения и тушения пожаров. Поэтому ЧС может возникнуть при наличии целого комплекса неблагоприятных факторов.

Однако, необходимо знать, что при наличии средней, высокой и чрезвычайной пожарной опасности на природных территориях по условиям погоды пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Риск возникновения лесных пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 8.32 КоАП РФ и статьёй 261 УК РФ.

За выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон «прямой линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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