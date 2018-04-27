Псковский городской молодежный центр провел православный субботник

17:51, 27 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской молодежный центр провел субботник у храма Преполовения Пятидесятницы сегодня, 27 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, представители сообщества православной молодежи и волонтеры Молодежного центра привели в порядок территорию храма, убрали мусор, ветки, старую листву и траву.

Руководитель духовно-нравственного направления Молодежного центра Андрей Таскаев приготовил для участников субботника экскурсию по храму и подъем на колокольню. Ребята узнали появления храма и о происхождении его названия. Кроме того, 2 июня волонтеров приглашают на бесплатную экскурсию «Быт, культура и традиции семьи в средневековом Пскове», где будет возможность узнать о семейных традициях средневекового Пскова и подняться на колокольню Троицкого собора, а также выяснить, как воспитывались псковские дети, с какого возраста они становились трудоспособными и на каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми, а также родителей между собой.

В пресс-службе рассказали, что завтра, 28 апреля, в рамках Недели экологии в Псковском городском молодежном центре всех желающих приглашают на субботник в приюте «Лесопилка». Встреча назначена в приюте на 13.00. Особенно необходима помощь автоволонтеров для доставки воды на территорию приюта.

Присоединиться к акции можно, связавшись с администраторами группы Недели экологии.