С 90-летием поздравил Зинаиду Горожанову глава Пскова
27 апреля глава Пскова Иван Цецерский поздравил псковичку, жительницу блокадного Ленинграда Зинаиду Горожанову с 90-летним юбилеем.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города пожелал имениннице долгих лет жизни, здоровья, бодрости и оптимизма.
Иван Цецерский вручил Зинаиде Горожановой поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы города, цветы и памятный подарок. Также руководитель муниципалитета передал поздравления от врио губернатора Псковской области.
Зинаида Петровна Горожанова родилась в Ленинграде, работала в госпитале, потом - на футлярной и кондитерской фабриках. Позднее переехала в Псков, вышла замуж. В Пскове работала в общепите, в областной больнице в административно-хозяйственной части, в судебно-медицинской экспертизе сестрой-хозяйкой.