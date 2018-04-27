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Общество

С 90-летием поздравил Зинаиду Горожанову глава Пскова

27 апреля глава Пскова Иван Цецерский поздравил псковичку, жительницу блокадного Ленинграда Зинаиду Горожанову с 90-летним юбилеем.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города пожелал имениннице долгих лет жизни, здоровья, бодрости и оптимизма.

Иван Цецерский вручил Зинаиде Горожановой поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы города, цветы и памятный подарок. Также руководитель муниципалитета передал поздравления от врио губернатора Псковской области.

Зинаида Петровна Горожанова родилась в Ленинграде, работала в госпитале, потом - на футлярной и кондитерской фабриках. Позднее переехала в Псков, вышла замуж. В Пскове работала в общепите, в областной больнице в административно-хозяйственной части, в судебно-медицинской экспертизе сестрой-хозяйкой. 

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