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Общество

17 псковичей уже решили участвовать в проекте «Внуки истории»

17 псковичей уже приняли решение принять участие в проекте «Внуки истории», сообщила студентка 5 курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета, участница проекта главы региона «Команда 2018» Глория Тесля. Об этом с организационного совещания по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глория Тесля отметила, что уже удалось записать три видео с воспоминаниями псковичей об участниках войны из их семей.

Студентка также рассказала о проекте «Улица героев», в рамках которого предполагается делать ролики с историями о событиях Великой Отечественной войны. Планируется также установить QR- коды на улицах, которые названы в честь героев СССР.

Врио губернатора Михаил Ведерников отметил, что необходимо отдельно проконтролировать, чтобы QR-коды были рабочими.

Он также призвал собравшихся сосредоточиться на подготовке к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. «Мы выходим на финишную прямую, поэтому попрошу максимально сосредоточиться на подготовке к праздничным мероприятиям. Если какие-то вопросы возникают, звоните, будем разбираться», - подытожил глава региона.

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