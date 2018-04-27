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Общество

Проверить своё здоровье у отделения почты и «Империала» смогут псковичи в мае

В мае в Пскове у Главпочтамта и гипермаркета «Империал» будет организовано дежурство мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике №3.

Так, у «Главпочтамта» (улица Советская, 20) ФАП будет работать 3 мая с 10:00 до 17:00 и 4 мая с 10:00 до 14:00.

7, 8, 10 и 11 мая с 10:00 до 14:00 ФАП примет пациентов у гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41).

В выездном ФАП будут проводиться обследования по диспансеризации в зависимости от года рождения. Для пациентов проведут: анкетирование, антропометрию (рост, вес, индекс массы тела), измерение давления, измерение внутриглазного давления, ЭКГ.

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