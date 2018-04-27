Более 400 елей высадили на ближнем Завеличье

18:44, 27 апреля 2018, ПАИ

27 апреля в округе № 8 депутата псковской городской Думы Елены Полонской в рамках субботника были убраны придомовые и общественные территории по улице Коммунальной, Рижского проспекта и организована посадка елей. Всего в рамках субботника было посажено более 400 саженцев. Также около 100 саженцев было передано в школу № 4 для посадки в ходе проведения школьного субботника 28 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии также приняли участие жители и активисты района Завеличья, воспитанники школы № 4, депутат псковской городской Думы Сергей Мусиенко. Кроме того, в субботнике принял участие член ассоциации «Псковский лес» Псковского регионального центра лесовосстановления Константин Вилков, который предоставил саженцы ели для благоустройства города, а УГХ Пскова предоставило инвентарь для проведения субботника и организовало вывоз мешков с мусором.

По словам одной из жительниц дома № 49 по Рижскому проспекту, субботник сплачивает людей: «У своих домов мы уже навели порядок - надо поработать и на общее благо. Любой депутатский призыв для нас - обычное дело. Мы всегда поддерживаем нашего избранника, и она нам отвечает тем же - на все просьбы и предложения откликается».

Елена Полонская отметила: «Жители округа № 8 понимают, что только вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Псковичи выходят на субботник не по принуждению, а по своему желанию, они считают своим долгом участвовать в поддержании порядка в своем городе. В совместной работе для каждого важно почувствовать себя частью коллектива и делать полезное дело, благоустраивая наш город. Кроме того, субботник - это не только общественно-полезный труд на свежем воздухе, но и возможность неформального общения».

Напомним, на территории Пскова продолжается весенний месячник по уборке и благоустройству. 28 апреля состоится общегородской субботник, в котором ожидается участие порядка 1 тысячи человек, согласно заявкам в УГХ.