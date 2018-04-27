В России в марте снизилось производство водки и пива, но вырос выпуск сигарет

19:30, 27 апреля 2018, ПАИ

В России в марте 2018 года снизилось производство водки, коньяка и пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличился выпуск сигарет. Об этом сообщается в докладе Росстата, пишет Коммерсант

Производство водки в марте составило 6 млн декалитров, что на 10,9% меньше показателя марта прошлого года. Производители коньяка сократили выпуск своей продукции на 11,4% (664 тыс. декалитров), пива — 13,1% (59,9 млн декалитров). При этом производство сигарет выросло на 20,4% в годовом выражении — до 22,5 млрд шт.

Накануне Минздрав сообщил, что количество потребляемого алкоголя в России с 2006 года снизилось на 40%. Ведомство считает, что это связано с реализацией политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма.