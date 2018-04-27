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Экономика

Благоустройство территории школы № 6 в Великих Луках идёт полным ходом

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 27 апреля, находится с рабочим визитом в Великих Луках. Первым делом он посетил новый корпус школы № 6, строительство которого держит на особом контроле. Об этм Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников убедился, что строительные работы на объекте завершены и полным ходом идет благоустройство территории: строители начали делать отмостку и устанавливать бордюр.

«Работы идут в графике?» — спросил руководитель региона. Директор подрядной организации Анатолий Палкин заверил, что сроки соблюдаются, задержек нет. Он также пояснил, что обустройство дорожек и спортивной площадки начнется в мае, когда выйдет донник, а основные работы по благоустройству территории планируется завершить к середине июня.

Врио губернатора побывал в учебных классах и спортзале, где идет расстановка и монтаж мебели и оборудования. Завершаются работы в актовом зале. Здесь уже установлены кресла, у выхода на сцену оборудован лифт для маломобильных групп населения, завезена аппаратура. «Глаз радуется», — сказал Михаил Ведерников.

Во время обхода школьных помещений руководитель области также поинтересовался состоянием пожарной сигнализации. «Полностью готова», — ответил Анатолий Палкин.

По итогам осмотра врио главы региона поблагодарил строителей за соблюдение графика и поручил не сбавлять темп.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках построен по соглашению с Министерством образования и науки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возведено на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также мастерские со станками ЧПУ.

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