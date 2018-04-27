Россия запретила ввоз белорусской продукции с пяти предприятий

19:49, 27 апреля 2018, ПАИ

Россельхознадзор запретил поставки мясной и молочной продукции с пяти белорусских предприятий с 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ведомству.

В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы», действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации.

Под запрет на ввоз продукции попали производители мясной продукции «Вахавяк плюс», «Мясокомбинат Кошелево», «Мясокомбинат Мир», «Велград» и производитель молочной продукции и сыра «Каменецкий сыродельный завод». 17 апреля уже введены ограничения на поставки для производителя молочной продукции «Молочные горки».