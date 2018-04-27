Выездное заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы состоялось в Великих Луках

19:54, 27 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в пятницу, 27 апреля, в администрации города Великие Луки с участием глав муниципалитетов области в режиме ВКС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я считаю, что проведение оргкомитета именно здесь — действительно важно. Потому что Великие Луки — не только вторая столица нашего региона, но и одно из важнейших памятных мест Великой Отечественной войны. Практически вся Псковская область имеет героическое военное прошлое, однако именно Великие Луки стали первым городом региона, который получил звание Города воинской славы», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Руководитель области также отметил, что Великолукская наступательная операция, которую маршал Жуков назвал малым Сталинградом, стала одной из самых страшных, но в то же время героических страниц войны. Город был практически стерт с лица земли: из 3 тыс 300 домов более 3 тыс были уничтожены. Лишь усилиями местных жителей и любовью к родной земле город удалось восстановить.

«Я уверен, что цена Победы особенно ясно осознается именно в таких местах, которые принесли в жертву практически все, но воскресли благодаря объединению местных жителей», — заключил Михаил Ведерников.

О ходе подготовки торжественных мероприятий в Великих Луках доложил глава города Николай Козловский. Подготовка к празднику идет полным ходом, в ней участвует не только администрация, но и общественные организации и великолучане. 9 мая на центральной площади города состоится торжественное шествие военнослужащих с участием оркестра, знаменосцев и двух групп кадетов. В нем будет задействовано 238 человек в составе 4 пеших колонн. 8 мая пройдет генеральная репетиция парада. По его окончании для жителей и гостей города будет организована выставка военной техники и снаряжения.

По центральным улицам к Вечному огню проследует колонна великолучан с ветеранами в первых рядах. Состоится торжественный митинг и возложение Гирлянды славы и цветов к Вечному огню, памятнику Александру Матросову и другим монументам. Великие Луки также примут участие в акциях «Солдатский платок», «Знамя Победы» и «Бессмертный полк».

Мероприятия продолжатся на летней эстраде концертом с участием творческих коллективов города. Рядом будет развернута полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать солдатской каши. Завершится День Победы праздничным салютом.

Николай Козловский отметил, что празднование не ограничится 9 мая, в преддверии Дня Победы пройдут памятные мероприятия.

Особое внимание будет уделено ветеранам, которых на сегодня в Великих Луках проживает чуть менее 1,5 тыс. Финансовую помощь к празднику уже получают вдовы, участники и инвалиды войны, труженики тыла. В общей сложности на эти цели направят около 3 млн рублей.

В завершение глава города подчеркнул, что все подготовительные работы идут в соответствии с графиком, серьезных трудностей не возникает и все вопросы решаются в оперативном порядке.

В свою очередь главы Островского и Струго-Красненского районов доложили о том, что подготовка к празднику в их муниципалитетах тоже идет в плановом режиме.

Врио губернатора обратил внимание руководителей районов, чтобы при возникновении каких-либо трудностей они оперативно обращались за помощью.